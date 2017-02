New YorkMit seinem Quartalsergebnis hat Michael Kors am Dienstag die Anleger in den USA verprellt. Im vorbörslichen US-Handel rutschten die Aktien der vor allem für ihre Designer-Handtaschen bekannten Firma um rund sieben Prozent ab. Enttäuschende Geschäfte in Europa und Nordamerika hatten den Umsatz auf vergleichbarer Basis im dritten Geschäftsquartal (zum 31. Dezember) überraschend stark um 6,9 Prozent gedrückt. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang von 4,9 Prozent gerechnet. Der Gewinn gab um rund acht Prozent auf 271 Millionen Dollar nach. (Reporter: Sruthi Ramakrishnan in Bangalore, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)