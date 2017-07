MÄRKTE 10-Britische IT-Firma Micro Focus enttäuscht Anleger

London, 12. Jul (Reuters) - Nach der Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen haben die Anleger in London am Mittwoch Micro Focus aus ihren Depots geworfen. Die Aktien brachen um 6,8 Prozent auf 2049 Pence ein und hielten im "Footsie" damit die rote Laterne. Das bereinigte Ebitda hatte mit 651 Millionen Dollar nach Reuters-Daten um rund ein Prozent unter den Analystenschätzungen gelegen. Auch der Umsatz war mit 1,38 Milliarden Dollar etwa ein Prozent niedriger als erwartet. Micro Focus hatte sich im vergangenen Jahr mit dem amerikanischen IT-Konzern Hewlett Packard auf die Übernahme von Teilen des Software-Geschäftes geeinigt. (Reporter: Alasdair Pal, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)