MÄRKTE 7-Morphosys-Aktien unter Druck - Rückschlag für Krebsmittel

Frankfurt, 24. Jul (Reuters) - Ein Entwicklungsrückschlag bei einem Hoffnungsträger-Medikament ihres Partners Bayer hat die Aktien der Biotechfirma Morphosys unter Druck gesetzt. Die Papiere fielen am Montag zeitweilig um mehr als sechs Prozent auf 61,25 Euro und lagen im Verlauf noch mehr als zwei Prozent im Minus. Auslöser war das Ergebnis einer klinischen Studie der Phase II von Bayer mit dem Krebsmittel Anetumab Ravtansine zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustfellkrebs. Dabei wurde das Studienziel nicht erreicht. Der Antikörper wurde unter Verwendung der Technologie von Morphosys erzeugt und von Bayer entwickelt. Die negativen Studienergebnisse haben nach Angaben von Morphosys keine Auswirkungen auf die Finanzprognose des Unternehmens, der Gesellschaft entgehen dadurch aber potenzielle künftige Meilensteinzahlungen von Bayer.

Der Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern will detaillierte Ergebnisse der Studie auf einem der nächsten wissenschaftlichen Kongresse präsentieren. Bayer untersucht das Mittel derzeit noch in weiteren klinischen Studien etwa zum Einsatz bei fortgeschrittenen soliden Tumoren sowie Eierstockkrebs. Nach Einschätzung der Analysten der Deutschen Bank beeinflusst der Rückschlag nicht notwendigerweise das Potenzial des Medikaments. Die Spitzenumsatzerwartung von Bayer an das Mittel von zwei Milliarden Euro, die die Deutsche Bank bereits skeptisch gesehen habe, sei nun aber noch weniger wahrscheinlich. (Reporterin: Patricia Weiß, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168.)