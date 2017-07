MÄRKTE 5-Medikament-Zulassung beflügelt Morphosys

Frankfurt, 14. Jul (Reuters) - Der Durchbruch mit einem Mittel zur Behandlung von Schuppenflechte hat die Aktien von Morphosys bei Anlegern heiß begehrt gemacht. Sie schossen am Freitag um bis zu 9,3 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 68,24 Euro in die Höhe und waren mit Abstand der gefragteste Wert im Technologieindex TecDax. Der Morphosys-Lizenzpartner Janssen - eine Tochter des amerikanischen Pharma- und Konsumgüterriesen Johnson & Johnson - erhielt von der US-Behörde FDA die lang ersehnte Zulassung für den Wirkstoff Guselkumab. "Das ist ein Wendepunkt für Morphosys", sagte Analystin Klara Fernandes von der Investmentbank Berenberg. Das bayerische Biotechunternehmen erhalte nun seine erste Meilensteinzahlung von Janssen. Die Zulassung bestätige auch die zugrunde liegende Anitkörper-Technologie, die die Basis für Morphosys Produkt-Pipeline sei.

Die Berenberg-Experten erwarten, dass Guselkumab in den USA einen Marktanteil von 15 Prozent und Umsätze von bis zu 3,5 Milliarden Dollar erreichen kann. Der Guselkumab-Wirkstoff ist der erste von einem Partner entwickelte Antikörper aus den Laboren von Morphosys, der auf den Markt kommt. Experten rechnen mit weiteren Studienerfolgen in diesem Jahr. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)