FrankfurtEin unsicherer Geschäftsausblick hat Anleger von Morrison nervös gemacht. Sie warfen am Donnerstag Aktien der britischen Supermarktkette aus ihren Depots und schickten den Kurs um sechs Prozent auf 232 Pence nach unten. Die Titel waren zeitweise Schlusslicht im Londoner Auswahlindex.

Die viertgrößte britische Supermarktkette verdiente im vergangenen Geschäftsjahr (per 29. Januar) vor Steuern mit 337 Millionen Pfund zwar knapp zwölf Prozent mehr als im Jahr davor. Firmenchef David Potts, der vor zwei Jahren vom größten britischen Lebensmittelhändler Tesco zu Morrison kam, warnte aber vor sinkenden Gewinnen wegen höherer Preise für importierte Waren und dem schwachen Pfund Sterling. "Es gibt die große Befürchtung, dass die Konzerne wegen des harten Preiskampfs in der Branche Importpreise nicht vollständig an Kunden weitergeben können", sagte Analyst Jasper Lawler von London Capital Group.

Morrisons kämpft mit einer zunehmenden Konkurrenz durch Discounter wie Aldi und Lidl. Die deutschen Billig-Anbieter gewannen in den vergangenen Jahren deutlich Marktanteile hinzu und machen den angestammten Lebensmittelkonzernen das Leben schwer.

Tesco und der Rivale Sainsbury verloren in London jeweils rund zwei Prozent. Europas größter Einzelhändler Carrefour hielt an der Pariser Börse mit einem Abschlag von fünf Prozent auf 21,58 Euro die rote Laterne. Der französische Supermarktkonzern musste wegen schwacher Geschäfte auf dem Heimatmarkt einen Gewinnrückgang hinnehmen.