FrankfurtIn der Hoffnung auf ein Übernahmeangebot haben sich Anleger am Montag mit Aktien des dänischen Bezahldienstanbieters Nets eingedeckt. Die Titel schossen an der Börse in Kopenhagen um bis zu 13,7 Prozent auf ein Neun-Monats-Hoch von 147 Kronen nach oben. Der Konzern, der von den Finanzinvestoren Bain Capital und Advent im Herbst 2016 an die Börse gebracht worden war, hatte am Wochenende erklärt, mehrere Interessensbekundungen erhalten zu haben. Analysten von Morgan Stanley und Nordea Equity Research gehen davon aus, dass die US-Kreditkartenkonzerne Visa und Mastercard bei einem Bieterrennen ihren Hut in den Ring werfen würden.