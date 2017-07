FrankfurtMit Käufen haben die Anleger am Mittwoch auf die Auftragslage in Deutschland bei Nordex reagiert. Die Aktien stiegen um drei Prozent auf 11,90 Euro und führten damit die Gewinnerliste im TecDax an. Der Windturbinen-Hersteller hatte für das zweite Quartal einen Auftragseingang von insgesamt 13 Projekten mit einer Kapazität von zusammen 81 Megawatt bekanntgegeben. "Das hat einigen Anlegern nach den Kursverlusten der letzten Zeit Mut gemacht", sagte ein Händler. Nordex haben seit Jahresbeginn mit über 40 Prozent so viel wie kein anderer TecDax-Wert verloren. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)