MÄRKTE 7-Primark-Mutter AB Foods überrascht Anleger positiv

Frankfurt, 06. Jul Nach Aussagen zum Ausblick haben die Anleger am Donnerstag bei AB Foods zugegriffen. Die Aktien stiegen in London um 6,2 Prozent auf 3102 Pence und führten damit die Gewinnerliste im Londoner Leitindex an. Der Handelskonzern hatte seinen Ausblick als "marginal besser" bezeichnet, nachdem die Geschäfte bei der Billigmode-Kette Primark besser als gedacht gelaufen waren. Primark habe im dritten Geschäftsquartal 20 Prozent mehr umgesetzt, teilte AB Foods mit. Im Gesamt