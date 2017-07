MÄRKTE 8-Stahlkonzern Outokumpu enttäuscht Anleger

Helsinki, 25. Jul (Reuters) - Mit Verkäufen haben die Anleger am Dienstag auf den Zwischenbericht des Stahlkonzerns Outokumpu reagiert. Die Aktien fielen in Helsinki um 7,6 Prozent auf 6,73 Euro. Das Unternehmen hatte einen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) von 199 Millionen Euro ausgewiesen - weniger als von Reuters befragte Analysten im Schnitt mit 204 Millionen Euro erwartet hatten. Zudem kündigte Outokumpu für das dritte Quartal einen Gewinnrückgang an. "Es ist selbstredend, dass die Gewinne hätte besser ausfallen können", sagte Vorstandschef Roeland Baan. Erst Mitte des Monats hatte Outokumpu gewarnt, dass die Geschäfte im zweiten Quartal schlechter als gedacht gelaufen waren.

Die Aktien des Konkurrenten von Thyssenkrupp und Voestalpine haben seit Jahresbeginn rund 18 Prozent verloren. Der Branchenprimus Arcelormittal kommt dagegen auf ein Plus von rund fünf Prozent, und Thyssenkrupp sowie Voestalpine sogar auf je mehr als zehn Prozent.