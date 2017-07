MÄRKTE 8-Verkauf von Penguin gefällt Pearson-Anlegern weniger

London, 11. Jul (Reuters) - Mit den Details zum Verkauf von Anteilen am weltgrößten Buchverlag Penguin Random House hat der britische Traditionsverlag Pearson am Dienstag die Anleger enttäuscht. Die Aktien drehten nach ersten Gewinnen ins Minus und fielen um 3,3 Prozent auf 713 Pence. Bertelsmann hatte einen 22-prozentigen Penguin-Anteil von Pearson erworben und damit seine Beteiligung auf 75 Prozent aufgestockt.

Der Preis sei in Ordnung, sagten Analysten. Die grundlegenden Probleme des Verlagshauses mit dem Schulbuchgeschäft würden damit aber nicht gelöst. Unter dem Strich spült der Verkauf 968 Millionen Dollar in die Kasse von Pearson.