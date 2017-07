MÄRKTE 10-Peugeot ebenfalls im Rückwärtsgang - HSBC skeptisch

Frankfurt, 24. Jul (Reuters) - Nach der Herabstufung durch die Analysten von HSBC haben viele Anleger am Montag Peugeot aus ihren Depots geworfen. Die Aktien fielen um 3,2 Prozent auf 17,85 Euro und zählten damit im französischen Standardwerte-Index zu den Schlusslichtern. Zwar fielen auch Renault zeitweise um über zwei Prozent, da wegen des Kartellverdachts gegen deutsche Autohersteller der gesamte Sektor unter Druck stand. Doch hatten die HSBC-Analysten ihre Kaufempfehlung kassiert und sich auch skeptisch über Opel geäußert sowie ihre "Halten"-Empfehlung mit einem auf 20 von 24 Euro gesenkten Kursziel versehen.

Die Übernahme von Opel per drittem Quartal sei weiter ein guter Deal, schrieben die Experten. Allerdings betrachte man es aktuell weniger positiv als zuvor. So stellten der Modellzyklus, ein stärkerer Wettbewerb auf dem europäischen Markt und ein schwaches Pfund Sterling - Opel ist mit seiner Tochter Vauxhall in Großbritannien vertreten - sowie der sich verschlechternde CO2-Ausstoß das Unternehmen vor neuen Herausforderungen. Daher gebe es keinen Grund Opel höher als die Rivalen einzustufen. Peugeot selbst habe zuletzt mit seinem Volumenanstieg enttäuscht. Zudem habe die Aktie seit Jahresbeginn mehr als die Rivalen gewonnen.