LondonSpekulationen auf eine neue Abstimmung der Schotten über die Unabhängigkeit haben am Montag das Pfund Sterling zeitweise belastet. Die britische Währung rutschte in der Spitze um 0,7 Prozent auf 1,2384 Dollar ab, erholte sich im Verlauf aber wieder auf ein Niveau von über 1,24 Dollar. Anlass für die Spekulationen waren Medienberichte, wonach schottische Nationalisten die Forderung nach einem neuen Referendum wieder auf den Tisch bringen wollen und zwar schon kommenden Monat, wenn die britische Regierung formell den Antrag zum Austritt aus der EU stellt.

Händler erklärten, das wahrscheinliche Scheitern der Fusion der Börsen in London und Frankfurt habe am Morgen zusätzlich für Verkäufe gesorgt. "Das belastete die Stimmung etwas", sagte ein Händler. Am späten Nachmittag notierte das Pfund mit 1,2445 Dollar immer noch 0,2 Prozent unter dem Niveau vom Freitag. (Reporter: Ritvik Carvalho, geschrieben von Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)