FrankfurtSpekulationen auf einen Einstieg des aktivistischen Investors Third Point haben am Montag die Aktien des Medizintechnikkonzerns Philips auf den höchsten Stand seit 15 Jahren getrieben. Die Titel legten um bis zu 6,7 Prozent auf 34,02 Euro zu und waren mit Abstand der größte Gewinner an der Börse in Amsterdam. Die Zeitung "The Times" berichtete am Wochenende, Third Point kaufe Anteile an dem Siemens-Rivalen und wolle sich aktiv in das Management des Konzerns einbringen. Der Investor sei bereits bei Sotheby's, Yahoo und Sony engagiert. Siemens-Aktien waren mit einem Kursgewinn von 1,7 Prozent auf 86,46 Euro unter den Top-Favoriten im Dax.