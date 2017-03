FrankfurtEin überraschend großer Gewinneinbruch hat am Montag einen Ausverkauf bei PostNL ausgelöst. Die Aktien des niederländischen Brief- und Paketzustellers fielen in Amsterdam um bis zu 7,6 Prozent. Das ist der größte Kurssturz seit Anfang Dezember, als das Unternehmen eine Übernahmeofferte des belgischen Rivalen Bpost ablehnte.