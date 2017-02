(Technische Wiederholung)

FrankfurtNach der Kursrally der vergangenen Monaten machen ProSiebenSat.1-Aktionäre Kasse. Die Aktien der TV-Senderkette verloren am Freitag bis zu 3,2 Prozent auf 37,44 Euro und waren damit zeitweise Schlusslicht im Dax.

Auslöser der Verkäufe war Börsianern zufolge ein negativer Kommentar der Bank Macquarie. Deren Analysten hätten die ProSieben-Papiere auf "Neutral" von "Overweight" heruntergestuft und das Kursziel auf 40 von 54 Euro gesenkt. In den vergangenen drei Monaten hatten die Titel rund 20 Prozent und damit fast doppelt so stark wie der Dax zugelegt. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)