FrankfurtAuch mit seinem ersten Milliardengewinn hat ProSiebenSat.1 am Donnerstag die Anleger nicht locken können. In einem behaupteten Gesamtmarkt rutschten die Aktien um 1,6 Prozent auf 38,26 Euro ab und zählten im Dax damit zu den Schlusslichtern. Die Geschäftszahlen seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen gewesen, schrieb DZ-Bank-Analyst Harald Heider in einer Kurzstudie. ProSiebenSat.1 wachse weiter deutlich in Geschäftsbereichen, die weniger profitabel seien. "Die Marge schwächt sich leicht ab aufgrund der Verschiebung der Geschäftsschwerpunkte in Richtung der Aktivitäten mit niedrigeren Margen." Haider bekräftigte seine "Halten"-Empfehlung.