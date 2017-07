FrankfurtDer Vormarsch von Internetanbietern auf dem TV-Markt hat an den Aktienmärkten am Donnerstag Zweifel am Geschäftsmodell einiger privater Fernsehsender ausgelöst. Im Dax traf es vor allem ProSiebenSat.1, die um 4,9 Prozent auf 34,49 Euro absackten und damit unter den deutschen Standardwerten die rote Laterne hielten. Die Aktien des französischen Senders TF1 verloren 5,7 Prozent, die der spanischen Atresmedia sieben Prozent. Die in Madrid gelisteten Mediaset fielen um 3,6 Prozent. Auslöser der Verkäufe war eine Branchenstudie von JP Morgan, in der die Analysten an der Reichweite von TV-Werbung Zweifel weckten.