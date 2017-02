FrankfurtEin Quartalsergebnis über Markterwartungen hat Ramirent am Freitag den größten Kurssprung seit fünfeinhalb Jahren beschert. Die Aktien des finnischen Maschinenvermieters stiegen in Helsinki um bis zu 14,5 Prozent und waren mit 7,97 Euro so teuer wie zuletzt vor eineinhalb Jahren. Dabei wechselten innerhalb der ersten beiden Handelsstunden bereits fast drei Mal so viele Ramirent-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Das Unternehmen, das vor allem in Skandinavien und im Baltikum aktiv ist, steigerte den operativen Gewinn im abgelaufenen Quartal um 25,5 Prozent auf 21,1 Millionen Euro. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit 13,1 Millionen Euro gerechnet. Auf dieser Basis stellte Ramirent seinen Eignern eine Dividende von 0,40 (Prognose: 0,34) Euro je Aktie in Aussicht. Für 2017 peilt die Firma dank eines günstigen Branchenumfelds weitere Gewinnsteigerungen an.