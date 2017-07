MÄRKTE 4-Küchenfirma Rational hebt Prognose an - Aktie steigt

Frankfurt, 11. Jul (Reuters) - Nach einer Prognoseanhebung haben sich Anleger am Dienstag mit Aktien des Küchenausrüsters Rational eingedeckt. Die Titel stiegen im vorbörslichen Handel um rund vier Prozent und waren mit Abstand größter Gewinner im Nebenwerteindex MDax. Die Geschäfte des Profiküchen-Ausstatters liefen im vergangenen Halbjahr nach eigenen Angaben so gut, dass die bisherige Prognose für das Gesamtjahr für Umsatz und Absatz leicht übertroffen werde. Das Geschäft werde 2017 um elf bis 13 Prozent zulegen, teilte der Konzern aus Landsberg am Lech mit. An der Prognose der Ebit-Marge zwischen 26 und 27 Prozent hielt Rational fest. Details zum zweiten Quartal will Rational am 8. August veröffentlichen. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)