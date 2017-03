FrankfurtEin fast vervierfachter Gewinn macht Recticel beliebt. Die Aktien des belgischen Anbieters von Schaumstoffen für Matratzen und Autositze sowie von Wärmedämmungen stiegen am Montag in Brüssel um bis zu 6,2 Prozent.

Der Macher von "Schlaraffia"-Matratzen steigerte das Nettoergebnis 2016 auf 16,3 von 4,5 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte auf 1,05 von 1,03 Milliarden Euro. Für 2017 stellte die Firma weitere Steigerungen bei Einnahmen und Erlösen in Aussicht. Ende Januar hatte ein Brand in einem tschechischen Recticel-Werk Spekulationen auf eine Belastung der Bilanz für das laufende Jahr geschürt.