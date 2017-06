FrankfurtDie geplatzte Übernahme durch Walgreens Boots Alliance hat die Aktien der Drogeriekette Rite Aid Corp am Donnerstag in den Keller geschickt. Die Titel brachen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um mehr als 23 Prozent auf 3,02 Dollar ein. Bei den Investoren des größeren Rivalen Walgreens herrschte dagegen Erleichterung: Dessen Aktien legten knapp sechs Prozent auf 81,57 Dollar zu.

Weil Walgreens die Genehmigung der Kartellbehörden nicht erhalten hat, zog er sein Übernahmeangebot zurück. Statt des gesamten Konzerns kauft Walgreens jetzt nur knapp die Hälfte der 4600 Rite-Aid-Filialen für umgerechnet 4,6 Milliarden Euro. Im Oktober 2015 hatte Walgreens für den kleineren Konkurrenten mehr als acht Milliarden Euro geboten und den Preis später reduziert. Die Wettbewerbshüter hatten Bedenken geäußert, dass durch den Zusammenschluss der Nummer 1 und Nummer 3 des amerikanischen Drogeriemarkts eine zu große Marktmacht entstünde.

Walgreens kündigte zudem an, nicht wie ursprünglich geplant, 865 Rite-Aid-Geschäfte an die Apotheken-Kette Fred's weiter zu verkaufen. Fred's-Aktien brachen daraufhin vorbörslich um 22 Prozent ein.