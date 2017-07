MÄRKTE 9-Analystenskepsis drückt Rocket Internet

Frankfurt, 24. Jul (Reuters) - Mit einem kritischen Kommentar haben die Analysten von Barclays am Montag Rocket Internet zu schaffen gemacht. Die Aktien des Startup-Investors, der erst im Juni Delivery Hero an die Börse gebracht hatte, fielen um 6,1 Prozent auf 16,37 Euro und hielten damit im SDax die rote Laterne. Die Analysten hatten ihre Kaufempfehlung kassiert und die Aktien auf "equal weight" heruntergestuft. Das Kursziel senkten sie auf 22 von 24,15 Euro.

Zwar sei der Börsengang des Essenlieferanten positiv für Rocket verlaufen, schrieben die Analysten. Doch fehle es aktuell an Gründen für weitere Aktien-Zukäufe. Denn der geplante Börsengang von Hellofresh stehe unter negativen Vorzeichen. Die Analysten verwiesen auf die schwache Kursentwicklung des Rivalen Blue Apron an der New Yorker Börse.

Der Einstieg des Internet-Riesen Amazon in den Markt für frische Lebensmittel durch die Übernahme des Bio-Einzelhändlers Whole Foods hat die Anleger verschreckt. Hellofresh und Blue Apron liefern die Zutaten für Rezepte zum Selberkochen ins Haus, während Delivery Hero Mahlzeiten aus Restaurants ausfährt. Blue Apron waren mit einem Ausgabekurs von zehn Dollar je Aktie gestartet und notieren nun bei 6,55 Dollar. Delivery Hero liegen dagegen mit aktuell rund 28 Euro über dem Ausgabekurs von 25,50 Euro. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)