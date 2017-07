MÄRKTE 7-Spannungen mit USA setzen russischem Rubel zu

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Der Streit zwischen Russland und den USA macht Anleger nervös. Sie warfen russische Aktien aus ihren Depots und trennten sich von der Währung des Landes. Ein Euro stieg um bis zu ein Prozent und war mit 70,75 Rubel so teuer wie zuletzt vor achteinhalb Monaten. Der Moskauer Aktienindex RTS fiel um 1,4 Prozent. "Wir sind zurück im Kalten Krieg", sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research.

Als Reaktion auf die Verschärfung der US-Sanktionen reagierte die russische Regierung mit einer Ausweisungswelle für US-Diplomaten. Hintergrund der umstrittenen US-Entscheidung ist die russische Annexion der ukrainischen Krim-Halbinsel und die Einschätzung der US-Geheimdienste, dass sich die Regierung in Moskau in die US-Präsidentenwahl im vergangenen Jahr eingemischt hat. Russland hat dies stets zurückgewiesen. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)