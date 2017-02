FrankfurtMit Erleichterung haben Sanofi -Anleger auf ein Urteil im Patentstreit mit dem US-Konkurrenten Amgen reagiert. Die Aktien des französischen Pharmakonzerns stiegen um 1,9 Prozent und waren damit Spitzenreiter im Pariser Auswahlindex CAC40.

Ein US-Berufungsgericht setzte den geplanten Verkaufsstopp für das Cholesterinsenker Praluent aus. Dieser wäre am 21. Februar in Kraft getreten, nachdem ein Gericht Sanofi und dessen US-Beteiligung Regeneron in einer ersten Instanz Patentverletzungen für schuldig befunden hatte. Die beiden Unternehmen bekräftigten ihren Standpunkt, dass dieser Vorwurf unbegründet sei. Amgen betonte, man rechne damit, auch im aktuellen Berufungsverfahren zu siegen. Der US-Konzern produziert den Praluent-Rivalen Repatha. Die Analysten der Investmentbank Jefferies trauen Praluent jährliche Spitzenumsätze von zwei Milliarden Dollar zu. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Brendan Pierson, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)