FrankfurtAus Furcht vor einer Pleite haben Anleger Aktien von Sears am Mittwoch in hohem Bogen aus ihren Depots geworfen. Die Papiere des US-Einzelhändlers stürzten an der Wall Street um bis zu 16,5 Prozent ab und steuerten auf den größten Tagesverlust seit viereinhalb Jahren zu.

Das Unternehmen hatte in seinem am Dienstagabend veröffentlichten Geschäftsbericht eingeräumt, dass "substanzieller Zweifel an der Fähigkeit zur Weiterführung des Geschäfts" besteht. Er gehe zwar nicht davon aus, dass Sears 2017 Insolvenz anmelden wird, sagte Chad Brand, Chef des Vermögensverwalters Peridot, und Halter von Anleihen der Kaufhauskette. "Allerdings sind die kommenden zwölf Monate entscheidender als in vergangenen Jahren, da sie sich keine Fehler erlauben dürfen."

Seit 2012 hat Sears Verluste von 10,54 Milliarden Dollar angehäuft. Der Umsatz fiel im gleichen Zeitraum um knapp die Hälfte auf 22,1 Milliarden Dollar. "Bei dem harten Wettbewerb im Einzelhandel heutzutage hat Sears nicht die Ressourcen für die notwendigen Investitionen im Kampf gegen Amazon und Discounter", sagte Ken Perkins, Chef des Branchendienstes Retail Metrics. (Reporter: Nathan Layne, Sruthi Ramakrishnan und Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)