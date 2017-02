LondonMit seinen Geschäftszahlen hat der Medizintechnik-Konzern Smith & Nephew die Anleger am Donnerstag enttäuscht. Die Aktien des weltgrößten Anbieters künstlicher Hüft- und Kniegelenke fielen in London in der Spitze um 4,8 Prozent auf 1143 Pence und zählten damit im "Footsie" zu den größten Verlierern. Am Mittag lagen die Titel noch rund zwei Prozent im Minus. Das Unternehmen hatte 2016 bei einem Umsatz von 4,67 Milliarden Dollar 1,02 Milliarden Dollar verdient. Das war etwas weniger als von Analysten erwartet.

Das Management machte seine schlecht laufenden China-Geschäfte für die Entwicklung verantwortlich. Auch in Saudi-Arabien stoße man auf Schwierigkeiten. Zwar sei das Unternehmen gewachsen, aber nicht so stark wie erhofft. Die Analysten von Berenberg erklärten, die Erwartungen seien schon nicht sehr hoch gewesen, und das habe sich nun bestätigt.