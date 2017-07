FrankfurtAnleger freuen sich über das neue Angebot für Stada. Die Aktien des Arzneimittelkonzerns drehten am Montag ins Plus und kosteten mit 65,40 Euro 1,4 Prozent mehr. Damit ist der Kurs nicht mehr weit entfernt von der neuen Offerte über 66,25 Euro je Aktie. Das sind 25 Cent mehr als beim letzten Übernahmeversuch, der gescheitert ist, weil zu wenig Aktionäre ihre Anteilscheine den Bietern Bain und Cinven angedient haben.

"Jetzt ist die Zuversicht bei Aktionären groß, dass es diesmal klappt", sagte ein Händler. Dass der Aktienkurs nicht noch stärker steige in Richtung des gebotenen Kaufpreises steige, liege daran, dass eine Restunsicherheit eingepreist sei. "Es ist ja nicht klar, welche Strategie Elliott verfolgt." Der Hedgefonds ist Insidern zufolge kürzlich bei Stada eingestiegen. Normalerweise mischen sich aktivistische Fonds wie Elliott in Bietergefechte ein, um ein höheres Angebot oder eine Abfindung herauszuholen.