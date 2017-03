FrankfurtSpekulationen über Lieferschwierigkeiten bei einem Chip für das neue iPhone 8 von Apple haben Anleger von STMicroelectronics verunsichert. Die Aktien des drittgrößten Halbleiterkonzerns in Europa sackten am Donnerstag an der Börse in Paris um 4,5 Prozent auf 14,12 Euro ab. Die französischen Internetseiten "iGeneration" und "DigiTimes" berichteten, STMicro habe Probleme, bis September 3D-Bild-Sensoren zu liefern, die in das Apple-Smartphone eingebaut werden sollen. Es sei eine Verzögerung von mehreren Monaten möglich. Ein Sprecher des Unternehmens wollte sich dazu nicht äußern. Apple ist einer der größten Kunden von STMicro.