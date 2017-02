FrankfurtAuf den zweiten Blick hat die Anleger am Donnerstag die Bilanz von Ströer doch nicht ganz überzeugt. Die Aktien fielen um 1,9 Prozent auf 48,35 Euro und zählten im MDax damit zu den größten Verlierern. Nur zum Teil habe das Unternehmen die Markterwartungen übertroffen, sagte ein Börsianer. Daher machten einige Anleger offenbar Kasse, denn Ströer hat seit Jahresbeginn mehr als 15 Prozent gewonnen. Der Werbeflächen-Vermarkter hatte am Mittwoch mitgeteilt, im vergangenen Jahr die Umsatzmilliarde geknackt zu haben und traut sich auch 2017 weiteres Wachstum zu. (Reporter: Andrea Lentz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)