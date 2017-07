MÄRKTE 12-Aussicht auf Umsatzplus treibt Target-Aktien an

Frankfurt, 13. Jul (Reuters) - Die Aussicht auf bessere Geschäfte bei Target hat den Aktien des US-Einzelhändlers am Donnerstag einen Schub gegeben. Die Titel stiegen an der Wall Street um 3,5 Prozent auf 52,65 Dollar. Der Konzern aus Minneapolis kündigte an, im zweiten Quartal mit einem "mäßigen" Anstieg der Umsätze zu rechnen. Das freute Anleger, denn es wäre das erste Mal seit über einem Jahr, dass die Erlöse steigen. Target war bislang von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich ausgegangen.

Dem Einzelhändler machen wie seine Konkurrenten seit Jahren ein harter Preiskampf und sinkende Erlöse zu schaffen. Um besser mithalten zu können, hat Target in den vergangenen Monaten Geschäfte renoviert und viel Geld in sein Internet-Angebot investiert. Target legt seine Bilanz am 16. August vor.

Der Rivale J.C. Penney hatte diese Woche ebenfalls einen Anstieg der Umsätze im zweiten Quartal angekündigt. Seine Aktien stiegen um 2,8 Prozent. Wal-Mart-Papiere legten 1,6 Prozent zu, Macy's gewannen 2,5 Prozent und Kroger gut ein halbes Prozent. (Reporter: Sruthi Ramakrishnan, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)