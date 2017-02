FrankfurtErmuntert von einem überraschend hohen Gesamtjahresgewinn greifen Anleger bei Telecom Italia zu. Die Aktien des italienischen Ex-Monopolisten stiegen am Montag in Mailand um bis zu 3,8 Prozent auf 0,85 Euro.

Der Telekom-Anbieter hatte am Freitagabend unter anderem dank Einsparungen einen Anstieg des Überschusses um 14,4 Prozent auf 8,02 Milliarden Euro bekanntgegeben. Gleichzeitig schrumpfte der Schuldenberg auf 25,12 von 27,28 Milliarden Euro. Außerdem kündigte die Firma für die kommenden fünf Jahre Investitionen im Volumen von elf Milliarden Euro an. Davon flössen allein fünf Milliarden in den Ausbau schneller Internet-Verbindungen.