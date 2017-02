FrankfurtDie Aussicht auf eine baldige Übernahme durch den Konkurrenten Migros hat Tesco Kipa am Freitag auf ein Acht-Monats-Hoch gehievt. Die Aktien des türkischen Einzelhändlers stiegen an der Istanbuler Börse um bis zu 15 Prozent auf 1,85 Lira. Dabei wechselten innerhalb der ersten eineinhalb Handelsstunden bereits mehr als sechs Mal so viele Kipa-Papiere den Besitzer wie sonst an einem gesamten Durchschnittstag. Migros notierten mit 20,86 Lira zeitweise so hoch wie zuletzt vor eineinhalb Jahren.