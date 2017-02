FrankfurtAus Sorge vor einem Einbruch der Buchungen haben Anleger von Thomas Cook am Donnerstag das Weite gesucht. Die Aktien brachen an der Börse in London um bis zu 10,3 Prozent auf ein Zehn-Wochen-Tief von 82,60 Pence ein. Der Touristikkonzern hat nach eigenen Angaben zwar bereits rund ein Drittel seiner Hotelkapazitäten für den Sommer verkauft und die Buchungen lägen neun Prozent über dem Wert des Vorjahres. Firmenchef Peter Fankhauser räumte aber ein, er bleibe wegen der weltweiten politischen und wirtschaftlichen Risiken für den Rest des Jahres vorsichtig gestimmt. Unsicherheiten bestünden auch wegen der Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump sowie der Dollar-Stärke.