MÄRKTE 13-Neuer Chef kommt bei Tiffany-Anlegern gut an

Frankfurt, 13. Jul (Reuters) - Anleger heben die Daumen für den neuen Tiffany-Chef. Die Aktien des Luxusjuweliers kletterten am Donnerstag an der Wall Street um bis zu 2,6 Prozent auf 94,84 Dollar in die Höhe. Das Unternehmen holte sich den früheren Manager des Luxuskonzerns Bulgari, Alessandro Bogliolo, an die Vorstandsspitze. Der 52-Jährige übernimmt Anfang Oktober das Ruder und soll den schwächelnden Edeljuwelier wieder in die Spur bringen.

Tiffany laufen seit einiger Zeit vor allem die jungen Kunden davon, weil diese lieber günstigeren Schmuck der US-Marke Alex and Ani oder vom dänischen Hersteller Pandora kaufen. Hinzu kommt, dass die Touristen aus China weniger einkaufen als früher. Tiffany hatte wegen der mauen Geschäfte vor fünf Monaten Konzernchef Frederic Cumenal vor die Tür gesetzt. (Reporter: Siddharth Cavale, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)