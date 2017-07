MÄRKTE 10-Uber-Kooperation schiebt russische Yandex-Aktie an

Frankfurt, 13. Jul (Reuters) - Mit Aktienkäufen haben die Anleger am Donnerstag auf die Kooperation des russischen Internet-Konzerns Yandex mit dem US-Fahrdienstvermittler Uber reagiert. An der Moskauer Börse schossn der Kurs um bis zu 18 Prozent in die Höhe. Im vorbörslichen US-Handel wurden sie mit einem Plus von über zwölf Prozent gehandelt. Yandex, das als "russisches Google" bekannt ist, einigte sich mit Uber auf ein gemeinsames Geschäft in Russland und in fünf benachbarten Ländern. Das teilten beide Unternehmen mit. Demnach soll der Fahrdienst in 127 Städten im vierten Quartal starten.

Das in San Francisco ansässige US-Unternehmen will 225 Millionen Dollar, Yandex 100 Millionen Dollar in das gemeinsame Projekt einbringen. Dessen Wert wird mit 3,752 Milliarden Dollar angegeben. Der Anteil von Uber liegt den Angaben zufolge bei 36,6 Prozent und beläuft sich somit auf 1,4 Milliarden Dollar. Yandex, das 2011 einen Fahrdienst unter dem Namen Yandex.Taxi gegründet hatte, hält 59,3 Prozent. Die restlichen Anteile von 4,1 Prozent sollen an die Mitarbeiter gehen.