MÄRKTE 13-Goldman Sachs senkt Daumen für Tesla - Aktie fällt

London/Frankfurt, 27. Feb Mit einer Verkaufsempfehlung haben die Analysten von Goldman Sachs am Montag Tesla auf Talfahrt geschickt. Die Aktien fielen in New York um 5,8 Prozent auf 242,01 Dollar. Goldman Sachs hatte die Titel auf "sell" von "neutral" heruntergestuft und das Kursziel auf 185 von 190 Dollar gesenkt. Die Analysten fürchten, dass der Elektroautobauer noch im Jahresverlauf eine Kapitalerhöhung vornehmen wird. Zudem erwarten sie einen enttäuschenden Start der neuen Model-