FrankfurtAnleger bejubeln die geplante Fusion der drei norwegischen Spezialschiff-Reeder Farstad, Solstad und Deep Sea Supply. Solstad legten am Montag an der Osloer Börse in der Spitze um gut 36 Prozent zu und standen damit vor dem größten Tagesgewinn seit fast 30 Jahren. Farstad verteuerten sich zeitweise um mehr als die Hälfte und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit mehr als 15 Jahren zu. Dabei wechselten in der ersten Handelsstunde bereits mehr als zehn Mal so viele Farstad-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag. Deep Sea Supply stiegen um bis zu 32 Prozent auf ein Sechs-Monats-Hoch von 2,19 Kronen.