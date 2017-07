FrankfurtFortschritte bei der geplanten Verschmelzung von Vivendi und Havas haben den Aktien der beiden französischen Konzerne am Montag Rückenwind verliehen. Die Titel des Medienkonzerns Vivendi kletterten an der Börse in Paris um 1,4 Prozent auf 19,76 Euro, für die Aktien der Werbegruppe Havas ging es um knapp ein Prozent auf 9,27 Euro nach oben.

Vivendi teilte mit, die knapp 60-prozentige Beteiligung des französischen Familienkonglomerats Group Bollore an Havas für 9,25 Euro je Aktie übernommen zu haben. Für die restlichen Anteile werde der Konzern ein Angebot machen. Bollore ist mit 20,65 Prozent auch an Vivendi beteiligt und will die Firmen zusammenführen, um einen europäischen Mediengiganten zu schmieden. Bollore-Papiere gewannen 1,3 Prozent auf 4,03 Euro. (Reporter: Sudip Kar-Gupta, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)