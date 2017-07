MÄRKTE 6-Volvo geraten nach Zahlen unter die Räder

Stockholm, 19. Jul (Reuters) - Mit seinem Zwischenbericht hat Volvo am Mittwoch die Anleger nicht von weiteren Käufen überzeugen können. Die Aktien des schwedischen Lkw- und Baumaschinenherstellers fielen in Stockholm um 4,7 Prozent auf 138,60 Kronen. Zwar war der Betriebsgewinn stärker als erwartet gestiegen, und Volvo rechnet mit einer Belebung des Lkw-Marktes in Nordamerika. Aber der Daimler- und VW-Rivale sorgte laut Analysten mit der Gewinnmarge im Lkw-Geschäft für eine Enttäuschung. Morgan Stanley fürchtet zudem, Volvo könnte im zweiten Halbjahr unter anderem wechselkursbedingt Gegenwind bekommen.

Die Aktien haben seit Jahresbeginn über 30 Prozent gewonnen, während Daimler rund neun Prozent einbüßten und VW lediglich um rund sieben Prozent stiegen. (Reporter: Pawel Goraj, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)