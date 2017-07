FrankfurtDie Übernahme von CIT Rail Holdings stößt bei den Investoren von VTG auf Beifall. Die Titel des Hamburger Waggonvermieters stiegen am Montag um 5,1 Prozent auf ein Rekordhoch von 35,90 Euro und waren mit Abstand größter Gewinner im Kleinwerteindex SDax. "Der Preis klingt vernünftig und die Transaktion sollte bei Anlegern gut ankommen, obwohl es womöglich zu einem späteren Zeitpunkt eine Kapitalerhöhung geben könnte", sagte ein Aktienhändler.

VTG geht von einem Kaufpreis von rund 780 Millionen Euro für die französische Firma aus. Außerdem soll der Konzern für weitere 140 Millionen Euro aufkommen, die von der zu CIT Rail Holding gehörenden Nacco-Gruppe in Güterwagons investiert werden. Stemmen will VTG den Kauf über ein erstrangiges Darlehen von bis zu 500 Millionen Euro, eine privat platzierte Hybridanleihe in Höhe von 300 Millionen Euro und die Fortführung einer existierenden Nettoverschuldung in Höhe von rund 120 Millionen Euro. Der Deal soll im vierten Quartal abgeschlossen werden. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)