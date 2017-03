FrankfurtNach einem zweiten Blick auf die am späten Freitagabend veröffentlichten Geschäftszahlen von Volkswagen sind die Anleger am Montag in den Verkaufsmodus gegangen. VW fielen bis zum Nachmittag in der Spitze um 1,2 Prozent auf 139,55 Euro und zählten im Dax damit zu den Schlusslichtern. Zu Handelsbeginn hatten sie noch bis zu 1,4 Prozent zugelegt. Vor allem die Rückstellungen für den Dieselabgas-Skandal seien höher als im Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Michael Punzet von der DZ Bank in einer Kurzstudie. Ohne weitere Informationen wie beispielsweise zur operativen Entwicklung auf Marken-Ebene lasse sich die Ergebnisqualität nicht abschließend einschätzen.