MÄRKTE 19-Wall Street schließt wenig verändert

New York, 02. Feb Die Wall Street hat am Donnerstag wenig verändert geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zum Handelsende bei knapp 19.885 Punkten und der breiter gefasste S&P-500 bei rund 2281 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank geringfügig um 0,1 Prozent auf 5636 Stellen. (Büros New York und Bangalore,; geschrieben von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888