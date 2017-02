MÄRKTE 13-Wall Street eröffnet fester - Bilanzen im Fokus

New York, 07. Feb Die US-Börsen haben am Dienstag im Plus eröffnet. Nachdem zuletzt mögliche Auswirkungen der Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump im Mittelpunkt standen, würden sich Anleger nun zunächst auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen konzentrieren, sagten Händler. Hier würden für das abgelaufene Vierteljahr im Schnitt Gewinnzuwächse von 8,1 Prozent erwartet. Das wäre das kräftigste Plus seit neun Quartalen.