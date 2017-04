New YorkVor der mit Spannung erwarteten Abstimmung über das erste große Gesetzesvorhaben von US-Präsident Donald Trump haben die New Yorker Börsen am Freitag etwas fester eröffnet. Händlern zufolge trieb der Ölpreis-Anstieg die Kurse leicht in die Höhe. Grundsätzlich hielten sich Anleger aber vor der am späten Abend erwarteten Abstimmung im Repräsentantenhaus über Einschnitte bei der Gesundheitsreform zurück. Das Votum war am Donnerstag verschoben worden, weil Trump nicht sicher sein konnte, genügend Abgeordnete aus der eigenen Partei auf seiner Seite zu haben. Investoren sehen die Abstimmung auch als Test dafür an, ob der Republikaner seinen versprochenen Umbau des Staates - vor allem die angekündigte Steuerreform - überhaupt wird umsetzen können.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,1 Prozent höher bei 20.676 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,2 Prozent auf 2351 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte rund 0,5 Prozent auf 5843 Stellen zu.

Trump hat seinen Republikanern nach der Verschiebung am Donnerstag ein Ultimatum gestellt und ankündigen lassen, sich im Falle einer Ablehnung anderen Themen widmen zu wollen. Im Wahlkampf hatte Trump versprochen, die als Obamacare bekannte Gesundheitsreform zurückzudrehen. Medienberichten zufolge lag die Zahl der "Nein"-Sager zu seinem Vorhaben am Donnerstag bei etwa 30. Trump dürfte sich aber wohl nur etwa 20 Abweichler leisten. Und selbst bei einem Erfolg in der Kongresskammer ist eine Zustimmung des Senats ungewiss. Dort haben die Republikaner eine noch kleinere Mehrheit.

Unter den Einzelwerten stiegen Micron-Papiere um 12,5 Prozent. Der Chipkonzern war im abgelaufenen Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. (Reuters-Büro New York, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1236 oder 030-2888-5168.)