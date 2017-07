MÄRKTE 7-Wall Street eröffnet im Bann der Bilanzen kaum verändert

New York, 20. Jul (Reuters) - Die US-Börsen haben im Bann der Bilanzsaison am Donnerstag wenig verändert eröffnet. "Die zum größten Teil besser als erwarteten Ergebnisse lassen das Vertrauen der Investoren wachsen", sagte Peter Cardillo, Chef-Marktstratege bei First Standard Financial. Das wirke sich grundsätzlich positiv aus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab in den ersten Minuten 0,1 Prozent nach auf 21.623 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,1 Prozent auf 2476 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq trat bei 6397 Punkten auf der Stelle.

Die Aktien von T-Mobile US gewannen drei Prozent. Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen und geht nun gestärkt einer möglichen Konsolidierung des Marktes in den USA entgegen.

Auf den Verkaufslisten standen dagegen Papiere von American Express oder Philip Morris. Der Zigarettenhersteller enttäuschte den Markt mit seiner Bilanz, die Aktien gaben über drei Prozent nach. Der Gewinn von American Express fiel um 33 Prozent, die Papiere daraufhin um 0,7 Prozent.