MÄRKTE 11-US-Börsen starten vor Geschäftszahlen unverändert

Bangalore, 24. Jul (Reuters) - Die US-Börsen sind vor den Geschäftszahlen wichtiger Technologiefirmen unverändert in die neue Handelswoche gestartet. Händler erhoffen sich aus den Zahlen der Google-Mutter Alphabet, die nach Börsenschluss vorgelegt werden sollen, und denen der Internetkonzerne Amazon und Facebook in den kommenden Tagen Impulse. Schon jetzt lägen viele Indizes auf Rekordniveau, sagte Craic Erlam, Marktanalyst beim Onlinebroker Oanda. Zudem straffe die Zentralbank die geldpolitischen Zügel. Dies lasse die Geschäftszahlen vermehrt in den Blick rücken.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag unverändert bei 21.575 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 notierte mit 2471 Zählern auf dem Stand vom Freitag. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte minimal zu auf 6389 Stellen.

Bei den Einzelwerten schnellten die Aktien des Gesundheitsinformations-Anbieters WebMD Health knapp 20 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen geht für 2,8 Milliarden Dollar an den Finanzinvestor KKR. Die KKR-Papiere gaben 0,8 Prozent nach.