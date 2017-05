(Korrigiert Tippfehler in Überschrift, keine Änderung am Text)

New YorkNach der Einigung im US-Haushaltsstreit ist die Wall Street am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Republikaner und Demokraten verständigten sich nach wochenlangen Verhandlungen in der Nacht auf einen Kompromiss im Volumen von etwa einer Billion Dollar, ohne den dem Bund die Zahlungsunfähigkeit gedroht hätte. Der 1. Mai ist in den USA kein Feiertag.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte in den ersten Minuten 0,1 Prozent höher bei 20.961 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,2 Prozent auf 2389 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,3 Prozent zu auf 6068 Stellen.

Ein milliardenschwerer Bieterkampf beflügelte den Fernsehanbieter Tribune Media. Insidern zufolge erwägt Twenty-First Century Fox wie bereits andere Interessenten den Kauf des Unternehmens.. Die Aktien von Tribune Media legten 7,9 Prozent zu.

Die Titel des Kurznachrichtendienstes Twitter setzten ihren Kursanstieg fort und notierten 4,6 Prozent höher. Twitter hatte zuletzt seine Nutzerzahl überraschend deutlich ausgebaut.

Auf den Verkaufslisten stand dagegen Dish Network. Der Satelliten-TV-Anbieter verlor Kunden und setzte weniger um als erwartet. Die Dish-Aktien notierten rund ein Prozent tiefer.