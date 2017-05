MÄRKTE 10-Wall Street im Plus - "Keine politischen Schlagzeilen"

New York, 19. Mai Relative Ruhe im politischen Washington hat die US-Börsen am Freitag mit Kursgewinnen eröffnen lassen. "Der Markt stabilisiert sich, da es keine neuen politischen Nachrichten in die Schlagzeilen geschafft haben", sagte Analyst Peter Cardillo von First Standard Financial. Zuvor hatten Enthüllungen in der Russland-Affäre von US-Präsident Donald Trump viele Anleger verschreckt. Bei ihnen wuchsen die Zweifel, ob der in Bedrängnis geratene Republikaner seine Steuersenkun