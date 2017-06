22. Jun Die aktuelle Ölpreis-Schwäche hat US-Anleger am Donnerstag weiter verunsichert. Sie hielten sich mit Aktienkäufen zurück. Daher kamen die Indizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 zur Eröffnung kaum vom Fleck.

Die Ölsorte Brent aus der Nordsee kostete 45,21 Dollar je Barrel (159 Liter) war damit rund zehn Dollar billiger als noch vor wenigen Wochen. Kopfschmerzen bereitete Börsianern die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Inflation. Die geringe Teuerung könnte es der US-Notenbank Fed erschweren, die Zinsen wie geplant anzuheben, sagte Portfoliomanager Aaron Clark vom Vermögensverwalter GW&K.

Oracle gewannen zwölf Prozent und steuerten damit auf den größten Tagesgewinn seit fast neun Jahren zu. Mit 51,85 Dollar waren die Papiere zudem so teuer wie noch nie. Dank eines florierenden Cloud-Geschäfts steigerte der SAP-Rivale den Gewinn im abgelaufenen Quartal um 15 Prozent auf 3,23 Milliarden Dollar.

Staples stiegen um 5,1 Prozent. Insidern zufolge will der Finanzinvestor Sycamore den Büroartikel-Händler für mehr als sechs Milliarden Dollar übernehmen.

American Airlines legten 4,2 Prozent zu. Der Konkurrent Qatar Airways will zehn Prozent an der US-Fluggesellschaft übernehmen.