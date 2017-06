MÄRKTE 14-Kochbox-Anbieter Blue Apron debutiert zu Ausgabepreis

Frankfurt, 29. Jun Die Aktien des Lebensmittel-Lieferanten Blue Apron haben am Donnerstag an der Wall Street exakt zum Ausgabepreis eröffnet. Der erste Kurs wurde am Donnerstag mit zehn Dollar angegeben. Kurz darauf kletterten die Titel des Hellofresh-Rivalen auf bis zu 10,46 Dollar.